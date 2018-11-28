Канатная дорога в Москве встала на второй день работы. В этом обвинили хакеров

Первая в столице канатная дорога от Воробьевых гор до «Лужников» остановилась на второй день после запуска. Ответственные за ее эксплуатацию говорят о кибератаке на серверы.

Об этом агентству новостей «Москва» сообщили 28 ноября в пресс-службе канатной дороги. Серверы подверглись атаке около двух часов дня, после чего всех пассажиров высадили на станциях назначения и заново ее уже не запускали. Когда движение будет возобновлено, Московская канатная дорога не сообщает. Впервые она была открыта для жителей и гостей столицы 26 ноября.

В Москве 28 ноября также прошли телефонные атаки. Эвакуировать после сообщений о бомбах пришлось десяток торговых центров и Киевский вокзал. Взрывчатку нигде не нашли, звонки, по предварительной информации, поступали из-за рубежа.