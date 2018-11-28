Все задержанные в Керченском проливе украинцы арестованы на два месяца

Киевский районный суд города Симферополя и Керченский городской суд арестовали всех 24 украинских моряков, включая капитанов судов и сотрудника СБУ.

Как сообщает ТАСС, 28 ноября за нарушение государственной границы были помещены под стражу девять военных. Среди них командиры бронекатера «Никополь» Богдан Небылица и буксира «Яна Капу» Олег Мельничук, командир дивизиона, в задачи которого входило руководство переходом судов, Денис Гриценко, а также сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч.

Еще 15 человек были арестованы накануне, 27 ноября.