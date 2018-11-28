Происшествия
Все задержанные в Керченском проливе украинцы арестованы на два месяца
Киевский районный суд города Симферополя и Керченский городской суд арестовали всех 24 украинских моряков, включая капитанов судов и сотрудника СБУ.
Как сообщает ТАСС, 28 ноября за нарушение государственной границы были помещены под стражу девять военных. Среди них командиры бронекатера «Никополь» Богдан Небылица и буксира «Яна Капу» Олег Мельничук, командир дивизиона, в задачи которого входило руководство переходом судов, Денис Гриценко, а также сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч.
Еще 15 человек были арестованы накануне, 27 ноября.
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». В ответ вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.