Путин отказался разговаривать с Порошенко, а вот с Трампом собирается встретиться в первый день зимы

Встреча президентов России и США назначена на второй день саммита G20 в Аргентине, 1 декабря. Об этом 28 ноября заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Встреча «в одинаковой степени важна обеим сторонам», подчеркнул Ушаков. Он заверил, что стороны уже договорились и о месте и о времени, опровергнув тем самым информацию о нежелании американского лидера участвовать в двухсторонних переговорах из-за конфликта в Керченском проливе.

«Мы уверены, что президенты затронут сирийский конфликт, иранскую ядерную программу, корейскую проблему, не исключено, что и последние события в районе Керченского пролива», – рассказал о программе помощник Путина.

Ушаков также рассказал, что после начала кризиса в Азовском море украинская сторона просила о переговорах между Порошенко и Путиным, однако разговор так и не состоялся.

Напомним, что Ушаков еще в середине ноября анонсировал переговоры двух президентов в Буэнос-Айресе, однако точной даты тогда не называлось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предостерег от больших ожиданий от обсуждения в Аргентине. Весной этого года лидеры России и США пообщались в Хельсинки, после чего предполагалось продолжить разговор в Париже, но содержательной беседы не случилось.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.