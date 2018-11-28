Новый мультсериал про муми-троллей от создателя «Уоллеса и Громита» выйдет в 2019 году

В феврале 2019 года в Финляндии выйдет новый анимационный сериал по сказкам Туве Янссон под названием «Долина Муми-троллей» (Moomilaakso). Впервые любимые многими волшебные персонажи будут представлены в 3D анимации.

Режиссёр проекта — Стив Бокс, создатель «Уоллеса и Громита», ставшего лауреатом премии «Оскар» за лучший анимацийонный фильм. За продакшн отвечает финско-британская компания Gutsy Animations.

Мультсериал состоит из 13 частей. Англоязычную версию озвучат британские актёры, в частности, Кейт Уинслет, Розамунд Пайк и Тэрон Эджертон. Британцы увидят анимацию на канале Sky One весной 2019.

На финском телеканале Yle мультфильм покажут на шведском и финском языках. Героев озвучивают знамениты финские актёры. Так, Муми-папа заговорит голосом Вилле Хаапасало, знакомого россиянам по фильму «Особенности национальной рыбалки». А Фрекен Снорк озвучивает актриса театра и кино русского происхождения Алина Томников, которая, в частности, сыграла роль Вильгельмины сериале «Екатерина».

"Мы сейчас как раз ведем переговоры с российскими вещательными компаниями, чтобы "Долину муми-троллей" можно было увидеть на ваших экранах", – сообщили Фонтанке" в Gutsy Animations на вопрос о релизе мультфильма в России.

В 2017 году вышел фильм «Муми-тролли и рождество», песню к которому исполнил Илья Лагутенко.

Видео: Youtube.com, Gutsy Media & Gutsy Animations