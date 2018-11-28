ФСБ четыре раза пыталась заложить бомбу в метро Петербурга. Одна из попыток оказалась успешной

Федеральная служба безопасности в последние два месяца провела четыре проверки петербургской подземки, в рамках которой сотрудник пытался проникнуть в метро с «тест-предметом», то есть условной бомбой. Одна из попыток оказалась успешной – подставному подрывнику удалось пронести и заложить на станцию бомбу, оставшись при этом незамеченным. Об этом 28 ноября на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге рассказал начальник отдела транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Алексей Холодных.

Дважды подставного подрывника выявляли сотрудники метрополитена, один раз – сотрудники полиции. Как пояснил Холодных, мнимый террорист привлек внимание сотрудников полиции своим нестандартным поведением. Кроме того, начальник отдела транспортной безопасности метрополитена подчеркнул, что и прокуратура, и ФСБ регулярно проверяют бдительность сотрудников подземки.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2018 года служба транспортной безопасности метро Петербурга нашла больше 4 тысяч бесхозных вещей на станциях подземки. В прошлом году сообщения о бесхозах поступали в службу безопасности примерно 7 тысяч раз, станции закрывали около 400 раз на общее время в 250 часов. «Фонтанка», основываясь на материалах уголовного дела в отношении одного из лжеминеров, подсчитала, что за год простой станций обходится подземке приблизительно в 15 миллионов рублей.