После ДТП на дамбе обгорел пешеходный переход

В результате ДТП с пожаром на дамбе повреждения получил надземный пешеходный переход через скоростную магистраль.

Подробности аварии рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Кронштадтскому району Петербурга.

Напомним, по данным ГИБДД, 28 ноября около 13:15 на 9-м километре внутреннего кольца КАД 55-летний мужчина совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение) по невыясненным обстоятельствам. Сначала сообщалось, что автомобиль – Ford. Однако позже оказалось, что это Nissan Almera. Он обгорел настолько, что марку удалось определить не сразу.

Можно предположить, что водитель ехал по прямому участку магистрали с высокой скоростью – например, судя по тому, как легко машина проломила отбойник и как далеко улетела после столкновения с ним. Обычно скорость в момент удара показывает замершая стрелка спидометра. Но сейчас её не узнать: всё сгорело.

На кадрах с места пожара видно, что легковушка не задела сам пешеходный переход, но сильно подплавила его – замены требуют и пластиковые щиты, защищающие лестницу, и металлическая обшивка основания.

Самого водителя спасли. Успели вытащить, как писали очевидцы. С сильными ожогами его увезла в больницу карета скорой помощи.