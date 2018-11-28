Новый онлайн-редактор анимации от Crello

Скриншот с сайта crello.com/ru/

В графическом редакторе Crello появилось новое приложение — Crello animation maker*. С его помощью можно создавать анимированные элементы для фото в формате Full HD и обложки для соцсетей.

Работники медиа, блогеры, SMM-щики и предприниматели смогут в считанные минуты оформить шапку видеоканалов или групп в соцсетях, создать изображение с анимацией для поста в блоге или рекламный плакат.

Анимация для фото

Теперь фотографии можно «оживить» при помощи анимированных объектов, иконок и целых фонов. Анимация и яркий дизайн привлекают внимание подписчиков. Поэтому новый графический редактор подойдет тем, кому важно продвижение через соцсети.

Кроме того, в новой версии расширили функционал приложения. Теперь можно не только перемещать блоки анимированных шаблонов, но и изменять их размер, чтобы полученное изображение было в стиле бренда.

В новом графическом редакторе появились форматы — Full HD и обложки для соцсетей. Они подходят для создания баннеров, обложек в блогах, соцсетях и для постов.

О платформе

Запущенная год назад, платформа Crello.com уже обрела популярность во всем мире. Шаблоны приложения можно легко менять и создавать уникальные изображения. Здесь можно изменять размеры и менять местами элементы дизайна, вставлять логотипы, изображения, фон и редактировать текст.

Источник материала — блог Depositphotos, где пишут о новых визуальных решениях, идеях и вдохновении для всех, кто работает с графическими редакторами.

* Crello создатель анимации