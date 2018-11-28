Задержан насильник, который в Муринском парке выбил петербурженке зубы. Его также подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Следственный комитет Петербурга полагает, что нашел насильника, который девять лет назад в Сосновке надругался над 17-летней девушкой. Он же, по версии следствия, в марте этого года выбил зубы и принудил к сексуальным отношениям 41-летнюю женщину.

Как сообщает ведомство, подозреваемого удалось задержать 28 ноября, накануне Следком распространил его портрет и видеозапись с камеры наблюдения. Подозреваемым оказался 38-летний петербуржец Илья Ярмоченко. Следствие считает его причастным к изнасилованию петербурженки в парке Сосновка в январе 2009-го. Он же, утверждают в ведомстве, в марте этого года в Калининском районе напал на 41-летнюю горожанку. Как писала «Фонтанка», прежде чем удовлетворить свои сексуальные потребности, насильник выбил женщине зубы. По этим двум эпизодам решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинений.

Параллельно в его отношении расследуется уголовное дело о побоях. В ноябре этого года выпивший Ярмоченко, считает следствие, на Гжатской улице ногами избил водителя машины скорой помощи.