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28.11.2018 17:05
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Как подружиться со спортом?

Если вы знаете про пользу пробежек и упражнений, но никак не можете заставить себя заниматься, подумайте, может стоит сменить обстановку? Например, переехать в район, располагающий к занятиям, где спорт станет для вас не нудной рутиной, а настоящим удовольствием.

Как подружиться со спортом?

ООО «Терминал-Ресурс»

Многие петербуржцы недовольны своей фигурой и внешностью, но никак не могут застваить себя заниматься спортом. Кто-то мечтает похудеть, кто-то – поправиться, один сутулится, у другого ноги «подкачали». Люди находят тысячи отговорок вместо того, чтобы собраться и выйти на пробежку или полчаса «покачаться» на тренажерах прямо во дворе дома.

Жителей мегаполиса можно понять. Далеко не у всех рядом с домом есть парк, где можно бегать. А от пробежек вдоль оживленных трасс, где дышишь пылью и смогом, больше вреда, чем пользы. Со спортивными площадками проще – они сегодня есть почти в каждой новостройке.

И все-таки в Петербурге есть районы, жителям которых не нужно заставлять себя заниматься спортом. Прогулки, пробежки и занятия на свежем воздухе становятся для них настоящим удовольствием и приятным увлечением, которое помогает укрепить здоровье и даже стать счастливее. Один из таких районов – проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», расположенный в южной части города, недалеко от Пушкина. 

Что в нем особенного, что может заставить подняться с дивана и выйти на прогулку, а потом и пробежку? Прежде всего, особая атмосфера малоэтажного района. Согласитесь, прогуливаться, бегать и тем более кататься на велосипеде здесь гораздо приятнее, чем, например, вдоль дорог и среди припаркованных машин. 

Затем – свежий воздух, ведь территория жилых комплексов в проекте «На Царскосельских холмах» летом буквально утопает в зелени. Застройщик ЖК «Образцовые кварталы», компания «Терминал-Ресурс», высаживает деревья и кустарники еще на этапе строительства, так что к моменту сдачи домов растительность успевает окрепнуть и подрасти. Совсем близко – «зеленые легкие» Пушкина: Буферный, Александровский и Баболовский парки. Там можно не только бегать и кататься на велосипеде, но и просто гулять, наслаждаясь природой. 

Фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
Фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Начинающим спортсменам психологи советуют не ставить перед собой слишком глобальных целей: начните бегать по 5-10 минут, а потом сами почувствуете, что тело просит большего. Глядишь, задумаетесь о том, чтобы пойти в спортзал. К слову, жителям проекта «На Царскосельских холмах» и прилегающих районов далеко ходить не придется: на территории проекта застройщик планирует построить целый комплекс спортивных сооружений. Уже в сентябре следующего года заработает крытая ледовая арена, где будут обучать юных хоккеистов – она строится недалеко от жилого комплекса «Образцовый квартал 2». В будущем неподалеку появится бассейн. 

pixabay.com
pixabay.com

Кстати, от «Образцовых кварталов» пешком можно дойти до конного клуба «Райдер», где проводятся занятия как для наездников с опытом, так и для тех, кто в седле – новичок. А всего в получасе езды от жилых комплексов расположен горнолыжный курорт «Туутари-Парк». Зимой там понравится не только любителям горных лыж и сноуборда, но и тем, кто предпочитает беговые лыжи или коньки. Дети на местных склонах могут кататься на «ватрушках».

Фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»
Фото предоставлено ООО «Терминал-Ресурс»

Ну а если проснется желание тренироваться по-настоящему, добро пожаловать в спорткомплексы Пушкинского и Московского районов. Почти вся инфраструктура Пушкинского района расположена в черте Царского Села, что для жителей «Образцовых кварталов» очень удобно: здесь есть бассейн, несколько школ единоборств и гольф-клуб. И, конечно, районная спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва со множеством секций. Можно записаться в Царскосельский теннисный клуб, который на Волхонском шоссе. Тренировки проходят круглый год в крытом теплом комплексе. В состав клуба входят 4 теннисных корта, 4 открытых грунтовых корта, а еще футбольная площадка. В Пушкине работает одноименный спортивный клуб Pushkin и сеть фитнес-клубов «Красота и сила».

Что касается Московского района, то функциональные тренировки и бодибилдинг, тренировки на воде, восточные единоборства, детский фитнес доступны в ближайшем Fitness House в ТК «Масштаб» на Пулковском. 

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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