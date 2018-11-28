«Авария произошла почти при нулевой видимости». Под Нарьян-Маром разбился вертолет

Вертолет Ми-26Т потерпел крушение при незапланированной посадке под Нарьян-Маром. Об этом 28 ноября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

В оперативном штабе на месте ЧС сообщили изданию, что вертолет принадлежал компании «Ютэйр» и летел в Пижму. До места назначения он не долетел около полукилометра, после чего начал экстренно снижаться из-за «сложных метеоусловий и плохой видимости». При посадке вертолет разбился. На борту были шесть человек. По предварительной информации, один из них погиб, пятеро получили легкие травмы.