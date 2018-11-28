Делегацию ВАДА пустили в московскую лабораторию антидопингового агентства

Три эксперта Всемирного антидопингового агентства посетили московскую лабораторию 28 ноября. Делегатов пустили, выполняя условия восстановления в правах РУСАДА.

О визите сообщил министр спорта Павел Колобков, его слова приводит издание «Чемпионат» со ссылкой на «Интерфакс». Чиновник отметил, что в техническую группу вошли шесть человек: трое из ВАДА и трое с российской стороны. Они обсудили методику передачи данных. Говорить о сроках и объемах, добавил Колобков, пока рано.

Исполком ВАДА восстановил российское антидопинговое агентство в правах 20 сентября. Одним из условий было предоставление доступа в московскую лабораторию.