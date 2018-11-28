«Сужение дороги, пробки и нервы»: водитель «БМВ» на улице Коммуны сбил коляску с младенцем

Серьёзное ДТП в Красногвардейском районе Петербурга произошло на участке, где, по словам местных жителей, аварии происходят регулярно.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 28 ноября около 12:30 на улице Коммуны, 66, у пересечения со 2-й Жерновской улицей, мужчина 1981 года рождения, управляя «БМВ», сбил детскую коляску. В ней находилась девочка 2018 года рождения. Она получила травмы средней степени тяжести.

Это произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.

В группе «Ладожская рулит!_Красногвардейский район» «ВКонтакте» выложена видеозапись с места ДТП. Участники группы отмечают, что переход этот аварийно опасный. «Сужение дороги и постоянные пробки, нервы и невнимательность создают ДТП, каждый день здесь езжу, всегда притормаживаю», – пишет Федот.

Отметим, что к баварским автомобилям в народе особое отношение. Они отличаются высокой мощностью, динамическим разгоном и, соответственно, провоцируют «гоночную» манеру вождения. Поэтому упоминание этой марки в новости (например, о том, что полицейский разбил «БМВ» о стену московского монастыря) часто заставляет подозревать лихачество, даже если на самом деле водитель аккуратен и не нарушал ПДД.