18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -5
$ 66.94р
75.52р
18:10 28.11.2018
Расширенный поиск

Происшествия
28.11.2018 17:05
Печать

«Сужение дороги, пробки и нервы»: водитель «БМВ» на улице Коммуны сбил коляску с младенцем

Серьёзное ДТП в Красногвардейском районе Петербурга произошло на участке, где, по словам местных жителей, аварии происходят регулярно.  

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 28 ноября около 12:30 на улице Коммуны, 66, у пересечения со 2-й Жерновской улицей, мужчина 1981 года рождения, управляя «БМВ», сбил детскую коляску. В ней находилась девочка 2018 года рождения. Она получила травмы средней степени тяжести.

Это произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Полиция проводит проверку.

В группе «Ладожская рулит!_Красногвардейский район» «ВКонтакте» выложена видеозапись с места ДТП. Участники группы отмечают, что переход этот аварийно опасный. «Сужение дороги и постоянные пробки, нервы и невнимательность создают ДТП, каждый день здесь езжу, всегда притормаживаю», – пишет Федот.

Кадр из видео в vk.com/ladozhskaya_drive
Кадр из видео в vk.com/ladozhskaya_drive

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Отметим, что к баварским автомобилям в народе особое отношение. Они отличаются высокой мощностью, динамическим разгоном и, соответственно, провоцируют «гоночную» манеру вождения. Поэтому упоминание этой марки в новости (например, о том, что полицейский разбил «БМВ» о стену московского монастыря) часто заставляет подозревать лихачество, даже если на самом деле водитель аккуратен и не нарушал ПДД.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
28.11.2018 18:01

В ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно завершила этап свайных работ жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А
Скриншот с сайта crello.com/ru/
28.11.2018 17:22

Новый онлайн-редактор анимации от Crello

В графическом редакторе Crello появилось новое приложение — Crello animation maker*. С его помощью можно создавать анимированные элементы для фото в формате Full HD и обложки для соцсетей.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
28.11.2018 16:07

ЮИТ сдал третью очередь жилого комплекса «Новоорловский»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе
Магазин Кей
28.11.2018 14:00

ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

Телефоны с NFC 2018-2019 года нельзя назвать редкостью на рынке. Модулем бесконтактной оплаты оснащаются практически все флагманские устройства.
«Главстрой Санкт-Петербург»
28.11.2018 12:31

Вячеслав Макаров посетил жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.11.2018 12:10

Авиакомпания «Россия» ужесточает меры, направленные против курения на борту

Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна
«Лидер Групп»
28.11.2018 11:55

Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

Первыми встречать рассвет или любоваться закатами на собственной видовой террасе. Вдыхать аромат хвойных деревьев и слушать пение птиц. Чувствовать пульс деловой жизни, наслаждаться зеленью и спокойствием живописного района
Фото предоставлено компанией Boxberry
28.11.2018 11:48

E-commerce набирает обороты: данные за 2018 год

Рассказываем о последних исследованиях агентства Data Insight и рассматриваем влияние службы доставки на качественный сервис интернет-магазина
Автор фото
28.11.2018 11:28

В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой
LEGENDA Intelligent Development
28.11.2018 11:18

«LEGENDA Дальневосточного» -победитель премии PRO-AWARDS-2018

В конце ноября состоялось подведение итогов национальной премии в области архитектуры, дизайна и инновационных строительных технологий PRO Awards
ГК "КВС"
27.11.2018 18:58

И птиц накормили, и кормушки разукрасили

В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
ГК "КВС"
27.11.2018 18:54

Безопасность превыше всего

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта