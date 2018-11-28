Депутату Вишневскому предложили обсуждать защиту Малиновки в Полюстровском парке

Администрация Красногвардейского района отказала депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому во встрече с избирателями на территории парка Малиновка. Об этом он сообщил в соцсетях 28 ноября.

По словам депутата, к нему обратились активисты, которые не смогли организовать акцию в Малиновке. Чиновники им сообщили, что в парке ведутся работы по благоустройству.

«Выяснилось, что это откровенное вранье: 25 ноября никаких работ и никакой техники в Малиновке не было — жители специально за этим следили», – заявил парламентарий. Он решил сам проверить, как работают в парке, и подал заявку на встречу с избирателями, приписав, что главной ее темой станет работа по защите Малиновки.

«В ответ я получил ту же туфту: все те же якобы небезопасные работы по благоустройству, а потому — идите в Полюстровский парк», – рассказал депутат. Вместе с защитниками Малиновки яблочник намерен выяснить в выходные, как в парке ведутся работы.

Отметим, что несколько лет назад в Малиновке собирались построить храм, однако после протеста жителей отказались от этой идеи. Несмотря на это, участок под строительство обратно в зону ЗНОП (зелёных насаждений общего пользования) не внесли, так что жители продолжают опасаться застройки.