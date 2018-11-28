На месте убийства Немцова появился «Крик» с петербургскими корнями

Петербургский художник Константин Бенькович установил скульптуру на Большом Москворецком мосту в столице. Именно там более трех лет назад застрелили оппозиционера Бориса Немцова.

«КРИК. Место убийства Бориса Немцова. No comments (Без комментариев)», – так 28 ноября в Facebook работу анонсировал сам художник.

Бенькович поместил на ведущий к Кремлю мост через Москву-реку выполненную в типичной для него манере скульптуру. Она напоминает голову героя известной картины Эдварда Мунка. При этом автор не знает, сколько его работа пробудет там, где установлена. Переправу регулярно очищают от цветов, которые приносят в память о Немцове.

Бенькович – молодой петербургский художник, основным мотивом в работах которого стали решетки. При этом он часто прибегает к популярной культуре, используя узнаваемые силуэты, например, паксана и Микки-Мауса. Его первая персональная выставка прошла в этом году в «Эрарте».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.