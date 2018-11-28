В России продолжают отменять выступления музыкантов. В Вологде тексты группы «Френдзона» не устроили уполномоченного по правам ребенка

Выступление поп-панк-коллектива в Вологодской области, запланированное на 4 декабря, не состоится. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» 28 ноября сообщил Oliver pub, где должен был пройти концерт.

Тур-менеджер «Френдзоны» Анастасия Зайцева рассказала «Медиазоне», что на владельцев площадки якобы оказывали давление со стороны прокуратуры и городской администрации. Власти, по словам Зайцевой, настаивали, что музыка «нарушает несколько федеральных законов о защите детей».

Ранее на творчество коллектива обратила внимание вологодский уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова, которая ознакомилась с их песнями, после чего обратилась в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием запретить концерты «Френдзоны». Кроме того, Смирновой не понравилась музыка рэпера Хаски, выступление которого в Вологде также ранее отменили.

Напомним, что именно случаи с отменами концертов и задержанием Хаски стали самыми резонансными — музыканта отпустили, как сообщали СМИ, только после вмешательства администрации президента. Также из-за отмены концертов в нескольких городах пострадала группа IC3PEAK и Элджей. Ранее глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что, по его информации, «"чёрный список" исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России».