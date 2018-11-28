Превентивные работы в Красносельском районе охладили батареи почти в 300 домах

Бригада ГУП «ТЭК СПб» латает проблемную теплосеть в Красносельском районе Петербурга с утра 28 ноября. На время работ ограничена подача тепла в 295 домов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с 11 часов ведутся работы возле 31 дома по улице Летчика Пилютова. Заменить необходимо участок 700-миллиметровой трубы, по нормативам на такой объем отводится 26 часов. Пока аварийная бригада обновляет участок теплосети, утеплиться придется жителям 295 жилых домов. Труба также питает 43 школы, детсады, поликлиники и прочие учреждения, в них отопление будет поставлено на проток.