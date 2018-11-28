Бывшему топ-менеджеру «Зенита» продлили срок лишения прав. Больше года добавили за побег с места ДТП

Экс-сотрудник «Зенит-арены» Сергей Белков признан виновным в оставлении места ДТП. К штрафу и лишению прав за пьяную езду мировой судья в Петербурге добавил год и три месяца без руля.

О решении судьи 28 ноября сообщает пресс-служба судов Северной столицы. В общей сложности Белков лишился права управлять автомобилем на три года. 31 октября в том же судебном участке за вождение в пьяном виде его оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили садиться за руль год и семь месяцев.

Белков работал директором департамента по организации и проведению соревнований «Зенит-арены» и отвечал за все соревнования петербургского футбольного клуба, пока вечером 21 сентября не возникло на его пути полицейской машины. Странные маневры водителя Nissan на улице Восстания вынудили сотрудников действовать, в итоге пьяный Белков сбежал.

Сам он утверждал, что за руль сел трезвый и вез ценный груз – 40 тысяч долларов наличными и билеты на футбольный матч «Зенит» – «Локомотив» суммарной стоимостью почти 2 млн рублей. В полицейских, по его словам, он заподозрил грабителей и потому счел нужным скрыться. Коньяк и пиво он якобы пил уже после того, как припарковался.