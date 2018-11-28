Депутатам не понравился законопроект о поправках в программе расселения коммуналок, но они все равно проголосовали «за»

Петербургские парламентарии 28 ноября в первом чтении утвердили законопроект о расселении коммуналок. Врио губернатора Александр Беглов решил помочь тем, кто стоит в очередях на расселение длительное время.

Законопроект касается жителей коммунальных квартир, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий более 15 лет. Документом предлагается увеличить им выплаты и дать возможность получить их в первую очередь. В 2019 году в рамках программы очередникам направят 3,1 млрд руб. В этом году субсидии получили 2,78 тыс. семей на сумму 3,06 млрд руб.

Как заявили в Смольном, в Петербурге сейчас 71,8 тыс. коммунальных квартир. В них проживают 233 тыс. семей. Всего в Северной столице в квартирах, о которых идёт речь в законопроекте, обитают 3500 семей. В приоритетный список попадут 1178 из них — они ждут субсидии более 15 лет.

По мнению депутата Оксаны Дмитриевой, схема, по которой сейчас работает Смольный, не стимулирует граждан покидать коммунальные квартиры. Депутат подчеркнула, что субсидии должны выплачивать сразу, а не ждать их годы. Также, по её словам, Смольный приписывает к своим заслугам расселенные коммуналки, где жильцы самостоятельно продали свои комнаты, благодаря рыночным предложениям.

«Яблочник» Борис Вишневский добавил, что, по его подсчетам, полное расселение коммуналок при нынешних темпах займет 40 лет.