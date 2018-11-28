Из-за масштабной стройки в аэропорту Хельсинки пассажирам придётся больше ходить пешком

Аэропорт Хельсинки-Вантаа завершит строительные работы во втором терминале к концу 2019 года, но окончательно масштабный проект по расширению главной воздушной гавани Финляндии завершится в 2022 году. Реконструкция отразится на организации движения на территории аэропорта. Об этом 28 ноября сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

В январе Хельсинки-Вантаа начинает наиболее заметную стадию программы развития – будут построено новое здание для зон регистрации, контроля безопасности, доставки багажа и прибытия пассажиров, по-новому будет организована система движения общественного транспорта. В начале 2020-х годов терминал №2 получит совершенно новое лицо.

Однако в ближайшие 2–3 года пассажирам придётся парковаться дальше и больше ходить пешком, службы будут менять местонахождение, не обойдётся без шума и пыли. Для того чтобы пассажирам было легче сориентироваться, аэропорт нанял 15 дополнительных сотрудников, которые будут направлять их в нужную сторону. Ближайшую ко входу парковку P2 / P уберут 7 января, между дальними стоянками и терминалом запустят бесплатный автобус. Новая парковка будет готова через пару лет.

В связи с изменениями, которые будут происходить ежемесячно и даже еженедельно, пассажирам советуют знакомиться с последними новостями аэропорта перед прибытием в терминал, закладывать достаточное количество времени до вылета, а при использовании автомобиля заранее бронировать место на парковке.

Расширение Терминала №2 является частью инвестиционной программы Finavia стоимостью 1 млрд евро, целью которой является укрепление статуса Хельсинки-Вантаа как крупного европейского хаба, способного принять 30 млн пассажиров. В прошлом году пассажиропоток аэропорта составил 19 млн человек.

Новое здание терминала площадью 40 тыс. кв. м будет включать в себя новый пункт регистрации пассажиров и багажа, зону проверки безопасности и мультимодальный центр путешествий. В дополнение к расширению терминала будет построен новый паркинг с более чем 1800 парковочных мест. Новая стоянка такси расположится на площади в 4500 кв. м, а автовокзал – 6 500 кв. м.