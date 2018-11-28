Брянские чиновники покупают квадрокоптер для борьбы с экстремизмом в регионе

Бороться с первыми проявлениями терроризма и экстремизма в Брянской области будут при помощи квадрокоптера. Заявку на портале госзакупок разместило Управление государственных закупок региона.

Информация появилась на портале госзакупок 27 ноября. Чиновники хотят купить складной всепогодный квадрокоптер промышленного назначения с подвесами и камерами. Заявленная цель – «профилактика терроризма и экстремизма на территории Брянской области».

Начальная цена контракта — 1,38 млн рублей. На эти деньги Управление госзакупок планирует приобрести беспилотник DJI Matrice 210 или его эквивалент.

Среди технических характеристик квадрокоптера DJI Matrice 210 — способность летать до 38 минут на расстоянии до 7 километров. Как правило, применяется для проверки энергетических объектов, мостов и поиска людей.