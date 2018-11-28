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28.11.2018 16:07
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ЮИТ сдал третью очередь жилого комплекса «Новоорловский»

ЮИТ сдал третью очередь жилого комплекса «Новоорловский»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский» в Приморском районе.

Комплекс, создающийся в неоклассическом стиле по проекту знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла, располагается на севере города, в окружении зеленых массивов Новоорловского лесопарка. Концепция комплекса «Новоорловский» предусматривает воплощение европейских подходов к формированию комфортной, гармоничной жилой среды на территории, с продуманной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. 

Третья очередь комплекса (этап 1.6.1), введенная в эксплуатацию, включает один 7-этажный дом. В здании 343 квартиры общей площадью 12 360 кв. м. На первом этаже – 6 встроенных помещений для размещения объектов торговли и сервиса (общей площадью 930 кв. м). В подвальном этаже – 177 хозяйственных кладовых для жителей (площади кладовых – от 2, 7 до 5, 4 кв. м.). В парадных имеются специальные помещения колясочных. 

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Квартиры в сданном доме имеют разнообразные планировки – от компактных студий (20 кв. м) до просторных 3-комнатных квартир (85 кв. м). Предусмотрены квартиры как с классическими планировками, так и с объединенным пространством кухни и гостиной. В части квартир есть помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами. Большинство квартир – с остекленными балконами, в т.ч. с «финскими балконами» (глубиной 1, 6 м). Высота потолков в квартирах – 2, 7 м. Все квартиры оборудованы системой механической вентиляции с естественным притоком воздуха, которая обеспечивает оптимальный микроклимат. Зданию присвоен высокий класс энергоэффективности «А». 

К настоящему моменту в построенном доме продано более 85%. В настоящее время компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ведет строительство четвертой очереди комплекса (этап 1.6.2. – жилой дом на 197 квартир), которая будет сдана в IV квартале 2019 года. Кроме того, ЮИТ в соответствии с соглашением с городом об обеспечении социальной инфраструктурой, строит на территории комплекса «Новоорловский» общеобразовательную школу на 825 учащихся (общей площадью 12, 2 тыс. кв. м), которая будет безвозмездно передана в собственность города.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЖК «Новоорловский» -  застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

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