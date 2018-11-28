Петербургский фармпроизводитель «Полисан» запустил третью очередь завода за 4,5 млрд рублей
Петербургский фармпроизводитель «Полисан» 28 ноября запустил третью очередь завода по производству таблеток и лекарственных препаратов.
Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей. В корпусе на улице Салова площадью 9,8 тысячи квадратных метров будут выпускать собственные лекарства «Полисана» — «Циклоферон» и «Цитофлавин», а также кардиологический препарат «Ксарелто», производство которого международная компания Bayer локализовала на мощностях петербургского предприятия. Всего площадка сможет выпускать от 300 млн до 550 млн таблеток в год, а при выходе на полную мощность — 800 млн. Таким образом, запуск третьей очереди позволит увеличить общий объем производства «Полисана» в три раза.
Справка:
Фармацевтическая компания «Полисан» была основана в 1992 году, собственное производство запущено в 2005-м, вторая очередь — в 2012-м. В портфеле производителя четыре оригинальных препарата — «Циклоферон», «Цитофлавин», «Реамберин» и «Ремаксол». В 2017 году предприятие выпустило 20,7 млн упаковок на сумму 5,3 млрд рублей.