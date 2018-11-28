Петербургский фармпроизводитель «Полисан» запустил третью очередь завода за 4,5 млрд рублей

Петербургский фармпроизводитель «Полисан» 28 ноября запустил третью очередь завода по производству таблеток и лекарственных препаратов.

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд рублей. В корпусе на улице Салова площадью 9,8 тысячи квадратных метров будут выпускать собственные лекарства «Полисана» — «Циклоферон» и «Цитофлавин», а также кардиологический препарат «Ксарелто», производство которого международная компания Bayer локализовала на мощностях петербургского предприятия. Всего площадка сможет выпускать от 300 млн до 550 млн таблеток в год, а при выходе на полную мощность — 800 млн. Таким образом, запуск третьей очереди позволит увеличить общий объем производства «Полисана» в три раза.