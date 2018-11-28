Не пропустил, выезжая со второстепенной дороги: в ДТП в Киришах пострадали пятеро

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в одном из райцентров Ленинградской области. У одного из пострадавших зафиксировано такое повреждение, как выпадение полей зрения.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области 28 ноября, ДТП произошло накануне в Киришах на Беговой улице. По предварительной версии, 44-летний мужчина на «Шкоде Фабии» при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Фордом Мондео» под управлением 42-летнего мужчины.

Пострадали оба водителя и три их пассажира. «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Киришскому району пишет, что четверо пострадавших из пяти были пристёгнуты ремнями безопасности. Не пристегнувшись ехала только 66-летняя пассажирка «Шкоды», на заднем сиденье. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки слева и в удовлетворительном состоянии была помещена в хирургическое отделение киришской больницы.

Туда же попали водитель «Шкоды» и его 75-летняя пассажирка. У мужчины врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной части головы, опухоль гипофиза, выпадения полей зрения. У пожилой женщины – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, вероятный перелом рёбер и ушибленная рана мягких тканей левой голени.

Водитель «Форда» получил ушиб левого коленного сустава, состояние его было удовлетворительное, и медики не стали его госпитализировать. Его 42-летняя пассажирка, получившая закрытую травму грудной клетки, тоже не поехала в больницу.