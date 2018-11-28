«Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь». Путин заявил, что не планирует уходить с поста президента

Владимир Путин заверил участников инвестиционного форума «Россия, вперёд!», проходящего 28 ноября в Москве, что пока не собирается покидать свой пост.

Ответ был спровоцирован вопросом журналиста из Бостона, который спросил, что же станет с Россией на следующий день после ухода Путина.

С фирменной улыбкой и лёгким румянцем от смущения президент ответил: «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь». Зал встретил это заявление одобрительным смехом и бурными овациями.

Владимир Путин на форуме впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе. По мнению президента, это провокация и попытка главы Украины Петра Порошенко повысить свой рейтинг перед выборами в марте 2019 года.