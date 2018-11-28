«Фонтанка» назовёт ТОП-30 самых влиятельных финских компаний в России

«Фонтанка» представит результаты своего ежегодного исследования «Самые влиятельные финские компании — 2018» в четверг, 29 ноября.

Мы проанализировали, в каких отраслях бизнеса предприниматели из Суоми развивались быстрее всего, как менялась география финского бизнеса, кто вкладывал средства в развитие в России, а кто, напротив, продавал активы. На основе данных, полученных из финансовой отчетности, опросов самих компаний, а также экспертных оценок был составлен ТОП-30 игроков. На этот раз при составлении рейтинга учитывались не только количественные показатели, такие как выручка и инвестиции, но и качественные (достижения в области экологии, внедрения инноваций и другие).

Презентация исследования и церемония награждения лидеров рейтинга состоится в Доме Финляндии в Петербурге. Кроме того, топ-менеджеры финских компаний, эксперты в сфере финско-российской торговли, представители комитета по промышленной и инновационной политике Санкт-Петербурга и Генерального консульства Финляндии за круглым столом обсудят ситуацию на рынке, поделятся своими соображениями о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в России, расскажут о перспективах развития.

В специальной рубрике «Лидеры финского бизнеса» вы можете прочесть интервью с главами российских представительств финских компаний, аналитические обзоры и последние новости проекта. Там же мы опубликуем большой обзор с результатами исследования и назовём ТОП-30 игроков.

История проекта

В 2016 году «Фонтанка» впервые составила рэнкинг 20 крупнейших по выручке и по инвестициям финских компаний в России. Результаты исследования были представлены в спецпроекте «Бизнес с финской ДНК», который стал победителем престижной журналистской премии «Золотое перо — 2016» в номинации «Экономический фундамент».

В 2017-м вышла обновленная и расширенная версия исследования «Лидеры финского бизнеса — 2017», в которой была проанализирована работа 30 крупнейших финских компаний. В рамках проекта была создана рубрика «Лидеры финского бизнеса», где были опубликованы более 40 редакционных материалов. Презентация исследования состоялась в Петербурге и Хельсинки.