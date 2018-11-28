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Бизнес
28.11.2018 15:24
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СМИ: АФК «Система» рассматривает возможность покупки пакета «Эталона»

АФК «Система» может выкупить долю одного из крупнейших девелоперов России — группы «Эталон». Об этом 28 ноября основной владелец АФК, бизнесмен Владимир Евтушенков, сообщил РИА Новости.

«Мы изучаем огромное количество всяких сделок. Это одна из них», – рассказал бизнесмен, уточнив, что окончательного решения пока нет. Владелец «Системы» не уточнил, о каком пакете акций «Эталона» может идти речь и кто выступит в качестве продавца. «Фонтанка» направила девелоперу запрос.

Ранее источники газеты «Ведомости» сообщали о том, что АФК станет крупнейшим акционером девелоперской группы, почти полностью выкупив долю основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова. Несколько дней спустя сам бизнесмен сообщил, что остается крупнейшим собственником группы. Кроме того, предприниматель подчеркнул, что не видит оснований радикально менять структуру акционеров и схему управления компанией.

В настоящее время семьей Заренкова контролируется 30,7% акций. 60,8% находятся в свободном обращении, еще 5,7% принадлежат фонду Baring Vostok Capital Partner. 

Справка:

Группа компаний «Эталон» - один из крупнейших девелоперов на российском рынке. Застройщик реализует свои проекты в Москве и Петербурге.

В 2011 году Etalon Group провела первое публичное размещение своих акций. В результате IPO девелопера оценили в 1,6 млрд долларов. По итогам первых шести месяцев 2018 года группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 27% – до 27 487 млн рублей.

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