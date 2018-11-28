«Победа» через суд отменила штраф УФАС за непредоставление цен на авиаперевозки

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил решение петербургского управления ФАС, которым на 450 тыс. рублей была оштрафована авиакомпания «Победа» за непредоставление информации о динамике цен на авиаперевозки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Победы», распространенном 28 ноября.

Антимонопольная служба в рамках проведенного мониторинга цен на авиаперевозки по маршрутам аэропорта Пулково направляла авиакомпаниям запрос о предоставлении данных о ценах на перевозки, однако «Победа» оказалась единственной, кто не удовлетворил запрос УФАС.

Информация об отмене штрафа подтверждается данными суда. «Признать незаконным и отменить постановление управления Федеральной антимонопольной службы», — говорится в резолютивной части решения, опубликованного 22 ноября. Полный текст документа еще не опубликован.

Суть оснований, которые легли в основу решения суда, в «Победе» не уточнили.