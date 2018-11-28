Российская автомобильная федерация ошибочно зачислила пилота «Формулы-3» Шварцмана в лучшие новички года

Федерация автоспорта России исправила текст, опубликованный на сайте организации 28 ноября. В новой версии признание гонщика Роберта Шварцмана стало менее масштабным.

Петербургский гонщик Роберт Шварцман, действительно, признан лучшим дебютантом, но не всего гоночного сезона, а только гонок европейской «Формулы-3», следует из отредактированного текста. Ранее сообщалось, что звание ему присвоила Международная автомобильная федерация.

В гонках «Формулы» Шварцман начал участвовать в 14 лет, в 16 был признан лучшим новичком в европейской серии «Формула Рено 2.0». В 2017 году стал членом команды Scuderia Ferrari. Еще через год начал выступать в гонках «Формулы-3» и стал чемпионом престижной юниорской серии Toyota Racing Series. В чемпионате Европы FIA Formula 3 стал третьим, поделив пьедестал с сыном Михаэля Шумахера и англичанином Дэниелем Тиктумом.