«Это провокация, которая организована президентом Украины». Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе нужен Порошенко для поднятия рейтинга

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал 28 ноября ситуацию, произошедшую в Керченском проливе. На инвестиционном форуме «Россия зовёт!» в Москве он заявил, что случившееся – безусловная провокация.

«Это провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте 2019 года. В рейтинге он находится на пятой строчке, то есть у него есть все шансы не войти во второй тур, поэтому нужно что-то делать, обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, в том числе из оппозиции», – считает Путин.

Президент объяснил, что арест украинских моряков – это обычный пограничный инцидент.

«Что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России, или какие были тяжелые последствия гражданской войны на юго-востоке? И никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент на Чёрном море – и ввели военное положение», – привёл доводы в пользу своей теории глава страны.

Также Путин вспомнил, что в сентябре 2018 года караван военных кораблей прошел по Керченскому проливу в Азов. Он подал запрос на прохождение российских вод, после чего украинской стороне даже предоставили лоцмана. В этот раз, по словам президента, моряки не отвечали на запросы российских пограничников, вошли в территориальные воды, которые являлись таковыми еще до 2014 года.

«Военные суда вторглись в территориальные воды РФ. Наши пограничники выполнили свой воинский долг, свои законные функции по защите территориальной целостности РФ. А как ещё должны были действовать пограничники, защищающие свою страну? Если бы они действовали иначе, их надо было бы отдать под суд! Явно это была провокация Украины, чтобы ввести военное положение перед выборами».

В конце своего выступления Путин отметил, что русские и украинцы навсегда останутся очень близкими народами. «Эта пена политическая схлынет, и украинский народ даст оценку сегодняшнему руководству».