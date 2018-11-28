Сбербанк вложится в сотню проектов от 10 млрд рублей по схеме государственно-частного партнерства. Часть из них могут реализовать в Петербурге

Сбербанк создаст посевной фонд инфраструктурных инвестиций. Организация будет создавать проекты, которые впоследствии собираются реализовывать по схеме государственно-частного партнерства. Об этом 28 ноября на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге рассказал управляющий директор департамента кредитования ПАО «Сбербанк» Константин Песоцкий.

За 4 года предполагается потратить около 14 млрд рублей на создание документации 120-160 проектов, стоимость реализации каждого из которых превышает 10 млрд рублей. Песоцкий объяснил, что сейчас затраты на проектирование отпугивают потенциальных инвесторов от участия в инфраструктурном строительстве по схеме государственно-частного партнерства. Чтобы выступить с частной концессионной инициативой и предложить властям какой-либо проект, компания-инвестор сначала должна его создать за свой собственный счет. При этом существует риск, что контракт на реализацию будет заключен с другой компанией или не заключен вовсе, что автоматически означает потерю денег, потраченных на создание документации.

Как уточнил Песоцкий, юридически фонд еще не существует, но принципиальное решение о его создании уже принято. Предполагается, что на разработку документации для одного проекта фонд будет выделять от 60 до 200 млн рублей. При этом впоследствии компания-концессионер будет возвращать эти деньги Сбербанку. Фонд будет создан при участии московской компании InfraOne и еще одной организации, которая пока что не называется.

Проекты будут создаваться в энергетической, транспортной, медицинской сферах, а также в сфере ЖКХ. При этом начальник отдела ГЧП комитета по инвестициям Петербурга Максим Шарипов рассказал, что Смольный сотрудничает со Сбербанком по направлению государственно-частного партнерства, а значит, и в Петербурге могут появиться проекты, реализованные при помощи этого фонда.