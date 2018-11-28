ВТБ исправил отчетность. Вместо ЦАР должниками оказались киприоты

Задолженность резидентов Кипра перед банком ВТБ превысила 1 триллион рублей. В предыдущей версии отчетности должником числилась Центральноафриканская республика.

Банк ВТБ, как и обещал ранее, разместил на своем сайте исправленную версию квартального финансового отчета, в котором приводились данные о непогашенных кредитах разных стран. В старом варианте документа, который изучили журналисты Reuters, должником значилась ЦАР, речь шла о сумме в 802 миллиарда рублей.

Позже банк назвал данные технической ошибкой при кодировании стран. В новой версии эта сумма перешла к резидентам Кипра, что в общей сложности увеличило долг этой страны перед ВТБ до 1 триллиона рублей.