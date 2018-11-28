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Общество
28.11.2018 14:59
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Россиян продолжают разворачивать на украинской границе. На этот раз — 80 человек

Около 80 россиян не пустили на Украину за минувшие сутки. Такую статистику днем 28 ноября привел представитель Государственной пограничной службы соседней страны Андрей Демченко.

«За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину,  – цитирует должностное лицо «Интерфакс». – Часть – это потенциальные незаконные мигранты, другая не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 – граждане России». 

Он объяснил запрет для россиян невозможностью подтвердить цель своей поездки на Украину.

«Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории, в связи с чем им запрещен въезд в Украину», – добавил пограничник.

Вчера Демченко называл число 70, говоря о россиянах, не прошедших контроль в аэропортах Киева «Борисполь» и «Жуляны» накануне. Причины озвучивались те же. Также представитель Госпогранслужбы не стал отрицать, что после конфликта в Керченском проливе к гражданам России более «тщательное внимание». 

Справка:

Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

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