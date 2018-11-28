В Александринке будут собирать ненужную одежду, а из ненужных продуктов приготовят ужин-открытие фестиваля EcoCup

Новая сцена Александринского театра на несколько дней превратится в пункт сбора вторсырья и ненужных продуктов. Столь нестандартное использование театрального пространства предложили организаторы экологического кинофестиваля EcoCup.

Фестиваль пройдет с 1 по 4 декабря. В эти дни в театре будет организован сбор ненужной одежды, которую потом передадут в благотворительный магазин «Спасибо!». В дальнейшем вещи распределят: часть раздадут нуждающимся, часть будет реализована через сеть благотворительных магазинов, а непригодные отправятся на переработку.

Кроме того, в первый день работы кинофорума перед показом фильма «Пропало! История выброшенной еды» будет организован сбор ненужных продуктов, из которых приготовят ужин – открытие фестиваля.

На фестивале будет показано несколько документальных лент из Нидерландов, США, Германии, Испании и России. Путешествие по африканской реке, микробиология, спасение еды, честный шоколад без рабского труда, глобализация, последние эквадорские племена и новый взгляд на поселок из «Левиафана» – таково краткое описание фильмов. К каждому кинопоказу организаторы подготовили дополнительные программы, первой из которых будет ужин из «спасённой» еды. Помимо этого, запланированы дискуссии и экскурсии.

Вход на кинофестиваль свободный, но необходима регистрация.