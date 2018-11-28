Чубайс рассказал об изменениях в законодательстве, которые он готовит в связи с делом Кирилла Серебренникова

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс намерен в ближайшее время встретиться с главой Минкульта Владимиром Мединским и советником президента Владимиром Толстым, чтобы передать им предложения по изменению в законодательстве в связи с делом «Седьмой студии». Потребуется несколько десятков документов.

«Мы завершаем эту работу, – рассказал Чубайс «Фонтанке» 28 ноября в кулуарах XI Международного инновационного форума в Петербурге. – В ближайшее время надеемся встретиться с министром культуры Мединским и советником президента Толстым и представить им не общий разговор, а конкретную пачку документов. Надо понимать, что там такой массив предложений... 4 закона, 20 постановлений правительства, около полусотни поправок в нормативные документы министерств и ведомств от Минкульта до МВД. Если результаты будут поддержаны, начинается этап внедрения».

Ранее в интервью Николаю Солодникову Чубайс рассказал о том, что организовал разработку изменений в законодательство под впечатлением от уголовного преследования режиссера Кирилла Серебренникова. «В реальной жизни получается ситуация, при которой если не каждого, то 95% руководителей российских театров завтра можно посадить. И обосновано, понимаешь ли. А еще и с нашим умением нашего уважаемого Следственного комитета это сделать — да вообще запросто!» – заявил Чубайс.