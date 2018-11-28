Генерал Повод сворачивает Бронку. Петербургские центры электронного декларирования должны переехать в федеральный дом

Глава Северо-Западного таможенного управления Александр Повод приказал перевести Балтийский центр электронного декларирования из Бронки в здание Балтийской таможни. Аналогичная участь ждет Санкт-Петербургский центр - в городе наступает развязка многолетнего конфликта между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными чиновниками.

Picvario/Интерпресс

Как стало известно «Фонтанке», назначенный в начале ноября начальник Северо-Западного таможенного управления генерал-лейтенант Александр Повод дал указание руководителю Балтийской таможни Сергею Сенько перевести центр электронного декларирования в здание на Двинской улице, там располагается архив БТ. Это здание принадлежит Балтийской таможне, а на данный момент Балтийский ЦЭД располагается на частной площадке – в одном из помещений ООО «Феникс», которое управляет морским терминалом в Бронке.

Сообщивший об этом источник просил сохранить анонимность в связи с деликатностью ситуации. С одной стороны, перевода обоих расположенных в Петербурге центров электронного декларирования не избежать – это требование Федеральной таможенной службы, утвердившей в середине 2017 года специальную комплексную программу развития (её называют "Программа-2020"). В соответствии с ней предполагается увеличение к 2020 году доли электронных деклараций, регистрируемых в ЦЭД, до 95%, автоматически зарегистрированных экспортных и импортных деклараций – до 99%, а сами ЦЭД должны располагаться на площадках, которые находятся в федеральной собственности.

В Петербурге в связи с этим имеется банальная проблема: таможенные органы не располагают здесь зданием, где такие ЦЭД можно было бы разместить. Сегодня Балтийский ЦЭД находится в Бронке, а Санкт-Петербургский – в Шушарах, в здании логистической компании «Тамарикс» (ООО «Тамарикс» и «Тамарикс Лоджистикс» принадлежат четырем частным лицам, основные из которых Эдуард Ли и Маргарита Прохорова).

Говорят, бывший глава СЗТУ Александр Гетман предпринимал попытки исполнить указание своего федерального начальства и вел переговоры о приобретении здания в квартале «Царская столица» рядом с Боткинской больницей в центре Петербурга. И опять же говорят, что новый руководитель СЗТУ увидел в результатах этих переговоров нечто сомнительное и от их продолжения отказался. Поэтому сейчас начальнику Балтийской таможни придется перенести ЦЭД из Бронки на Двинскую, скоро что-то подобное, судя по всему, произойдет и с Санкт-Петербургским ЦЭД в Шушарах – он, скорее всего, переедет в одно из помещений Санкт-Петербургской таможни. А генерал Повод попытается найти новое здание, где в будущем разместятся оба ЦЭД, и расширить их деятельность до декларированных «Программой-2020» масштабов.

«В регионе деятельности СЗТУ появится Северо-Западная электронная таможня, в составе которой будет функционировать Северо-Западный таможенный пост (центр электронного декларирования), он сконцентрирует в себе весь декларационный массив в отношении товаров, перемещаемых всеми видами транспорта, кроме морского. При этом декларирование товаров, перемещаемых морским транспортом, будет сконцентрировано в рамках Балтийского таможенного поста (центра электронного декларирования) Балтийской таможни. И Северо-Западную электронную таможню, включая Северо-Западный таможенный пост (ЦЭД), и Балтийский таможенный пост (ЦЭД) Балтийской таможни планируется разместить на федеральных площадях. В настоящее время проводится работа по выбору объекта недвижимости для приобретения», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СЗТУ.

Конкурентное преимущество

Все, что связано в нашем городе с центрами электронного декларирования, ассоциируется исключительно со скандалом в 2016 году. Тогдашний глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов распорядился расположить Балтийский ЦЭД в Бронке и запретить оформление на других постах Балтийской таможни – ООО «Феникс» в то время принадлежало ныне арестованному по обвинению в совершении ряда экономических преступлений миллиардеру Дмитрию Михальченко. Указание вызвало бурю возмущения среди участников ВЭД, которые заявили, что размещение центра декларирования, где в будущем должно происходить таможенное оформление всего импорта-экспорта Северо-Запада, на территории конкретного частного терминала дает последнему огромные конкурентные преимущества.

Стивидоры указывали и на объективное обстоятельство: заниматься таможенным оформлением грузов всем удобнее в центре Петербурга, где находится большинство терминалов порта, а не в Бронке, до которой нужно еще добраться через пробки и КАД.

Недовольство высказали Ассоциация морских торговых портов России, представители таких гигантов стивидорного бизнеса, как Global Ports и UCL Holding, владеющих мощными терминалами в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга. В ситуацию вмешивался лично вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов (ныне глава ВЭБ), но даже ему не удалось убрать Балтийский ЦЭД из Бронки, хотя с тех пор Бельянинов перестал быть главой ФТС, а Михальченко – владельцем «Феникса». Впрочем, вопрос о запрете оформления грузов на других постах Балтийской таможни после вмешательства Игоря Шувалова все-таки отпал.

На фоне шумной истории без внимания оказался Санкт-Петербургский ЦЭД, который также расположился в частном секторе.

Сегодня ситуация несколько изменилась. Во-первых, большинство грузов все-таки оформляется в регионе удаленно, через электронные площадки. По оценкам участников рынка, не более 20% компаний вынуждены посылать своих представителей в Бронку или в Шушары для оформления грузов. Но есть мнение, что и этих 20% достаточно для наличия конкурентного преимущества. Кроме того, для участников ВЭД речь идет уже о принципе: почему у кого-то под боком «сидит» ЦЭД, а остальные должны к этому кому-то ездить?

Директор НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД» Роман Козлов заявил «Фонтанке»: «ЦЭД на коммерческих площадях – это конкурентное преимущество владельца, который всегда найдет нужный аргумент для начальника поста, почему какой-то груз этого поста должен выпускаться в первую очередь».

По словам Романа Козлова, если представить, что ЦЭД – не место локации таможенного органа, а часть комплексного решения по созданию электронной таможни, то место физического расположения инспектора вообще не имеет значения. «Тогда вопрос: направлять государственные деньги на технологические решения и дооснащение рабочих мест или гораздо большие суммы тратить на строительство и перевод инспекторов в крупные города? Встает вопрос дефицита профессионалов при образовании крупных подразделений в городах-миллионниках», – говорит эксперт.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»