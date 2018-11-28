Майнинг не будет регулироваться российским законом о криптовалютах

Депутаты исключили вопросы майнинга (добычи) и обращения криптовалют из законопроекта «О цифровых финансовых активах». Об этом со ссылкой на поправки ко второму чтению документа 28 ноября сообщает РБК. Первое чтение прошло ещё в мае. Рассмотреть поправки и принять документ во втором чтении Госдума планирует до конца 2018 года.

В случае принятия законопроекта в нынешней редакции он будет регулировать только выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в цифровом виде (в форме токенов, само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует).

Выпускать токены в РФ смогут только юридические лица и ИП, в том числе иностранцы и лица без гражданства, внутри определенной информационной системы. Операторами такой системы могут быть только работающие по российскому праву юрлица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ. Сделки будут осуществляться через кредитные организации или биржи, которые не смогут работать по технологии блокчейн. Порядок выпуска цифровых активов будет регулироваться также Центробанком.

На этом фоне главная криптовалюта мира — биткоин — продолжает уверенно деградировать. Неделю назад стало известно, что от майнинга биткоина начали отказываться из-за того, что стоимость его добычи превышает его рыночную цену. 25 ноября биткоин впервые с сентября 2017 года упал ниже 4 тысяч долларов.

Впрочем, на биткоине и других криптовалютах можно заработать иначе — через суд. Ранее прокуратуру Петербурга Октябрьский районный суд обязал заплатить 150 000 рублей судебных издержек после незаконной блокировки сайтов о криптовалютах.