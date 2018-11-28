Путин: У нас нет цели уходить от доллара. Это доллар уходит от нас
Россия не стремится уйти от доллара, но сложные отношения с США её к этому подталкивают. Об этом заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», который проходит 28 ноября в Москве.
«У нас нет цели уходить от доллара, – доллар уходит от нас. И тот, кто принимает соответствующие решения [по санкциям и в отношении валюты], стреляет уже не в ногу, а чуть выше», – сказал Путин.
По словам главы государства, со странами Евразийского экономического сообщества 70% российского экспорта и 30% импорта обслуживается в рублях. Ведутся также переговоры о создании альтернативы системе SWIFT – системе передачи финансовых сообщений.
Справка:
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сделал попытку успокоить россиян, заявив, что полный отказ от доллара является утопией, и призвал не пугать население. Дедолларизация, пояснил банкир, нужна экономике страны как способ стабилизации национальной валюты и дает больше шансов для развития бизнеса национальным банкам.
Тем не менее в начале сентября Костин рассуждал о возможности замены долларов, в которых хранятся вклады россиян, на иную валюту в случае введения новых санкций США, подразумевающих запрет на валютные операции для российских финансовых организаций.