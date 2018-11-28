Ради кино о медике и шпионах перекроют Галерную, Кутузова и Краснопутиловскую

В Петербурге, в том числе в центре, ограничат движение из-за съёмок двух фильмов: «Воскресенский» и «Шпион № 1», сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Сцены из первого будут снимать в районе Галерной улицы. С 7:00 до 23:00 1 декабря закроется участок Галерной от площади Труда до Ново-Адмиралтейского канала. С 9:00 29 ноября там будет запрещена парковка.

Ради «Шпиона № 1» перекроют:

с 22:00 30 ноября до 6:00 1 декабря – набережную Кутузова от набережной Фонтанки до Гагаринской улцы ;

; с 19:00 1 декабря до 7:00 2 декабря – Краснопутиловскую улицу от дома 106 до площади Победы и правую проезжую часть улицы Орджоникидзе в направлении от улицы Ленсовета до площади Победы.

Историческую картину «Воскресенский» снимает ООО «Петрофильм Продакшн». 12-серийная лента, по данным СМИ, рассказывает о 42-летнем профессоре медицины, живущем в начале XX века. Его играет Юрий Колокольников. Фильм должен выйти на Первом канале в 2019 году.

«Шпион № 1» – это пока рабочее название художественного сериала о резидентах советской разведки, работающих за границей на рубеже распада СССР. Его снимает киностудия ООО «Белая полоса» по заказу компании НТВ.