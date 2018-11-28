Международная автомобильная федерация признала гонщика из Петербурга Роберта Шварцмана лучшим новичком года

Пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман из Северной столицы РФ признан лучшим новичком по итогам 2018 года. Он дебютировал в гонках серии с призового третьего места.

Об этом 28 ноября сообщает Российская автомобильная федерация. Это не первое подобное звание в карьере пилота программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберта Шварцмана. В гонках «Формулы» он начал участвовать в 14 лет, в 16 был признан лучшим новичком в европейской серии «Формула Рено 2.0». В 2017 году стал членом команды Scuderia Ferrari. Еще через год начал выступать в гонках «Формулы-3» и стал чемпионом престижной юниорской серии Toyota Racing Series. В чемпионате Европы FIA Formula 3 стал третьим, поделив пьедестал с сыном Михаэля Шумахера и англичанином Дэниелем Тиктумом.

О том, как его сын получил поддержку Бориса Ротенберга, «Фонтанке» рассказывал петербургский бизнесмен Михаил Шварцман.