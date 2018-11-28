Смольный предсказывает острую нехватку соцобъектов в кварталах реновации. Детсадами и школами хотят нагрузить инвесторов программы

Правительство города прогнозирует острую нехватку социальной инфраструктуры в кварталах, где реализуется программа расселения хрущевок. Восполнить пробел чиновники хотят за счет компаний «СПб Реновация» и «Воин-В». Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

На прошедшем в Смольном совещании о ходе реализации программы развития застроенных территорий (РЗТ, программа реновации) комитет по строительству дал прогноз. С учетом запланированных объемов возведения жилых домов их обитателям придется столкнуться с серьезной нехваткой социальной инфраструктуры.

В рамках РЗТ сегодня строят 24 дома в Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Невском и Фрунзенском районах. Возведением 22 зданий занимается компания «СПб Реновация», еще 2 дома строит «Воин-В».

По договору, бремя строительства и реконструкции «социалки» в кварталах реновации ложится на город. Однако Албин заявил, что бюджет не может обеспечить создание социнфраструктуры в необходимом объеме, и предложил присутствовавшему на совещании представителю «СПб Реновации» до конца года рассмотреть варианты участия в обеспечении кварталов РЗТ детскими садами и школами. Кроме того, схему участия инвесторов в строительстве «социалки» предстоит разработать комстрою.

Напомним, что в сентябре «СПб Реновации» удалось продлить инвестиционный договор с городом до 2029 года — мирное соглашение между застройщиком и комитетом имущественных отношений утвердил суд. В ноябре кассацию на это решение подала Федеральная антимонопольная служба. Договор города с «Воин-В» истек еще в феврале текущего года. Продлить его в судебном порядке компании пока не удалось.