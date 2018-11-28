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В Петербурге суд вернул прокурору дело экс-владелицы производства шпионского оборудования. Ее возможного подельника пытались взорвать в Бишкеке

Смольнинский районный суд Петербурга вернул на доработку в прокуратуру уголовное дело бывшей совладелицы ООО «Специальные технологии» (разработка систем негласного доступа к информации для спецслужб) Ларисы Кузнецовой. Другого фигуранта этого дела, петербургского предпринимателя Александра Гайдукова, недавно пытались взорвать в Бишкеке. 

По мнению судьи Смольнинского районного суда Петербурга Аллы Тяжловой, в материалах уголовного дела в отношении Ларисы Кузнецовой отсутствует главное — доказательства использования ею четырех миллионов рублей, которые, по версии следствия, она похитила у ООО «Специальные технологии» (женщина когда-то была главбухом, гендиректором и совладелицей этой фирмы). 

Ларису Кузнецову обвиняют в заключении фиктивного договора с принадлежащим Александру Гайдукову ООО «НС Информ Консалтинг» (антикризисное управление и противодействие недружественным поглощениям). Благодаря этому договору, по версии следствия, Кузнецова вывела из легального оборота 4 миллиона рублей. Обвинение бизнесмену предъявлено заочно. В августе 2018 года Гайдукова пытались взорвать в столице Киргизии. 

Как установил 27 ноября суд, из материалов дела видно, как деньги поступили на счет «НС Информ Консалтинг», но нет никаких подтверждений того, чтобы Лариса Кузнецова ими пыталась воспользоваться. Таким образом, непонятен её мотив в совершении инкриминируемого преступления — получается, что бизнес-леди не завладела похищенными, по мнению следствия, деньгами. 

Кроме того, судья Тяжлова обратила внимание на еще одно процессуальное несоответствие. В материалах дела отсутствуют указания на процессуальную судьбу второго фигуранта, Александра Гайдукова, хотя из фабулы обвинения следует, будто Кузнецова совершила данное преступление вместе с ним. С точки зрения уголовно-процессуального законодательства, это недопустимо. 

Кузнецова отрицает свою вину, ее позиция сводится к тому, что договор был настоящим. В рамках него «НС Информ Консалтинг» оказывала и продолжает оказывать ей поддержку в корпоративном конфликте с другим совладельцем «Специальных технологий» – Михаилом Серовым, который находится в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. 

16 августа дело в отношении бизнес-леди начало слушаться в Московском районном суде, 20 сентября защита Ларисы Кузнецовой добилась передачи материалов в Смольнинский суд. Такие действия адвокатов связаны с еще одним преступлением. В декабре 2017 года расследовавший уголовное дело в отношении Кузнецовой старший следователь УМВД РФ по Московскому району Петербурга Игорь Левченко был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере полумиллиона евро за то, чтобы передать данное дело в суд.

Адвокаты Ларисы Кузнецовой опасались нездоровых проявлений корпоративной солидарности со стороны суда того же района, в котором работал обвиненный в мздоимстве следователь.

На данный момент Кузнецова отбывает наказание за совершение другого преступления. Тот же Московский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных ею в период работы в «Специальных технологиях» главным бухгалтером. Данное обстоятельство свидетельствует о неоднозначной финансовой деятельности компании, имеющей лицензию ФСБ России на изготовление шпионского оборудования.

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