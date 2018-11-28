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Бизнес
28.11.2018 14:04
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Сестра Кардашьян, Эд Ширан и Неймар — самые успешные молодые миллионеры по версии Forbes

Список молодых и богатых составил американский Forbes. Журнал собрал десятку мировых знаменитостей, которым нет и 30 лет, но которые уже успели сколотить миллионные капиталы. 

Открывает рейтинг женщина. Это младшая сестра и коллега модели Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер. В период времени с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го она смогла заработать $ 166,5 млн и увеличить свое состояние до $ 900 млн. Прибыль ей принесли не столько контракты с модельными агентствами, сколько собственная линия косметики Kylie Cosmetics. 

На втором месте – 27-летний британский музыкант Эд Ширан. Обладатель ордена Британской империи и премии Billboard Music Awards в номинации «Лучший артист-2018» за год стал богаче на $ 110 млн. В основном за счет мирового турне. 

Бронза — у спортсмена. 26-летний нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар заработал за год $ 90 млн. Рекламные контракты с Nike, Red Bull и т. д. вносят существенный вклад в благосостояние молодого футболиста. 

Отметим: если Кайли Дженнер ранее входила в топ-10 Forbes, хоть и была ниже на девять строк, то Ширан и Неймар — новички рейтинга. И сразу в первой тройке.

На четвертой строчке еще одна женщина – долларовая миллионерша. Это певица из США, 28-летняя Тейлор Свифт с годовым доходом в $ 80 млн. 

Далее идут: канадский музыкант Эйбел Тесфайе (The Weeknd, $ 57 млн), баскетболист Джеймс Харден ($ 46,4 млн), музыкант Дрю Таггарт (The Chainsmokers, $ 45,5 млн), мексиканский боксер Сауль Альварес ($ 44,5 млн), игрок в американский футбол Дерек Карр ($ 42,1 млн) и гольфист Джордан Спит ($ 41,2 млн).

Forbes учитывал доходы знаменитостей до уплаты налогов, оплаты услуг менеджеров и адвокатов. Оценки издание делало на базе интервью с представителями отрасли и данных Pollstar Pro.

Ранее сообщалось, что бывший комиссар «Наших» Маша Дрокова попала в список самых успешных бизнесменов Северной Америки до 30 лет по версии Forbes. 

 

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