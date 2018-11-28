Огонь на дамбе: автомобиль пробил отбойник и вспыхнул

Движение по дамбе между Кронштадтом и Горской днём 28 ноября затруднило серьёзное ДТП. По словам очевидцев, человека из полыхающей машины успели вытащить.

На кадрах очевидцев, размещённых в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что легковой автомобиль пробил ограждение около наземного пешеходного перехода и остановился только через несколько метров. На место прибыли пожарные и медики.

«Мужчине 63 года. Увезли на реанимации, тяжёлый. Обгорел. Успели вытащить», – рассказывает в комментариях Аглая.

По предварительным данным отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября около 13:15 на 9-м километре внутреннего кольца КАД мужчина на «Форде» при невыясненных обстоятельствах совершил наезд на препятствие, после чего машина загорелась. У водителя тяжёлые повреждения.

Хотя ДТП произошло не на проезжей части, «Яндекс» зафиксировал небольшое снижение скорости потока. Вероятно, притормаживали автомобилисты, желающие рассмотреть, что так ярко горит у пешеходной лестницы.