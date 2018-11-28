Чубайс: Риски по электрификации общественного транспорта Петербурга оправдались

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Петербург и Москва возглавили тенденцию перевода общественного транспорта на электроэнергию. Год эксплуатации показал работоспособность технологии.

Об этом Чубайс заявил 28 ноября в ходе XI Международного инновационного форума в Петербурге. По его словам, Москва сделала выбор в пользу элекробусов, а Петербург — троллейбусов с увеличеным автономным ходом. Этот вопрос обсуждался между руководством «Роснано» и врио губернатора города Александром Бегловым. «Город брал риски; говорили, что из-за морозов батареи будут разряжаться, что придется тягачами вытаскивать застрявшие троллейбусы, – рассказал Чубайс. – Но сейчас для меня было важно услышать, что город подтверждает работоспособность технологии».

Напомним, ранее Петербург за 2,04 млрд закупил 115 троллейбусов с динамической зарядкой, поставщиком выступила компания «Тролза-Маркет». На большей части из них установлены акккумуляторы производства «Лиотех» – дочерней компании «Роснано». «Фонтанка» неоднократно писала о сомнениях экспертов в приспособлености техники к климатическим условиям Петербурга, а также о проблемах при их испытаниях. Накануне стало известно, что еще 10 троллейбусов «Горэлектротранс» закупит у «Автотехкома», который обошел «Тролза-Маркет» в ходе аукциона.