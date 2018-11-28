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28.11.2018 14:00
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ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

Магазин Кей

Телефоны с NFC 2018-2019 года нельзя назвать редкостью на рынке. Модулем бесконтактной оплаты оснащаются практически все флагманские устройства.

Модели средней и бюджетной категорий также не обходятся без использования данной технологии. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы рассмотрим смартфоны с NFC в различных ценовых диапазонах.
Телефоны с NFC 2018-2019: флагманы
Если смартфон стоит более 40 тысяч рублей, можете быть уверены, что он будет способен проводить бесконтактные платежи. Соответственно, сильно заострять внимание на флагманских моделях мы не будем, а просто перечислим их:
1. Samsung Galaxy S9. 
2. iPhone X, Xs, Xr. 
3. Xiaomi Mi Mix 2S. 
Куда интереснее, какие более доступные устройства имеют модуль NFC.
Телефоны с NFC 2018-2019: средний ценовой сегмент
Устройства средней ценовой категории радуют пользователей наличием NFC не так часто, как этого хотелось бы. Рассмотрим доступные варианты:
• Nokia 6. Этот смартфон может похвастаться привлекательной ценой. При этом он выполнен в премиальном корпусе, имеет 16 Мп камеру и 8-ядерный процессор Qualcomm.
• Huawei Honor 9 Lite. Достоинств у этого смартфона много – это и камеры на 13 Мп, и 8-ядерный процессор Kirin 659, и дисплей с разрешением 2160 x 1080 точек.
• Samsung j5. Кроме NFC-модуля, в смартфоне можно отметить две 13 Мп камеры, сканер отпечатков пальцев, 8-ядерный процессор и 16 Гб памяти.
С устройствами среднего ценового диапазона мы закончили и готовы переходить к сладкому – рассмотрим недорогие телефоны с NFC.<
Телефоны с NFC 2018-2019: бюджетная категория
Недорогие телефоны с NFC, хоть и являются достаточно редким явлением на рынке, но все же встречаются. 
• Meizu M8c. Смартфон имеет процессор Snapdragon 425, 2 Гб оперативной памяти, хорошую основную камеру на 13 Мп и качественный HD-дисплей с разрешением в 1440х720 точек.
• Jinga Pass Plus. Данный смартфон оснащен процессором MediaTek, двухмодульной камерой на 14 Мп, IPS-дисплеем и 1 Гб оперативной памяти.
Таким образом, даже бюджетные смартфоны сегодня оснащаются модулями бесконтактной оплаты, что делает их полноценными устройствами, способными удовлетворить нынешний технологический прогресс.

Новости компаний
Магазин Кей
28.11.2018 14:00

ТОП-10 телефонов с NFC 2018-2019 года по мнению экспертов КЕЙ

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