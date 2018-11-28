«Ростелеком» подтвердил причастность к сбою работы Интернета и назвал проблему «глобальной»

«Ростелеком» 28 ноября признал проблему с доступом к Интернету в России в минувшее воскресенье. В компании объяснили сбой работой с сибирскими операторами связи «в ручном режиме». О том, что сбой 25 ноября лишил доступа к Youtube, «ВКонтакте» и другим популярным ресурсам каждого пятого россиянина, в том числе в Петербурге, «Фонтанка» сообщала накануне.

«На сети "Ростелекома" на прием всех BGP (основной протокол динамической маршрутизации в Интернете, протоколов маршрутизации внешнего шлюза. — Прим. ред.) анонсов от внешних операторов и клиентов стоят prefix-lists, которые обновляются в автоматическом режиме. В данной ситуации, с целью отладки параметров подключения, по просьбе клиента фильтр был временно модифицирован в ручном режиме, – сообщила пресс-служба Ростелекома «Фонтанке». – По стечению обстоятельств, в этот момент на сети Krek Ltd (новосибирский оператор связи. – Прим. ред.) произошла ошибка, в связи с чем его пограничный маршрутизатор стал анонсировать полную таблицу маршрутов. Эти маршруты на сети "Ростелекома" были помечены как клиентские, поэтому были реанонсированы вовне».

«Ситуация вскрыла глобальную проблему, когда ряд крупных операторов приняли некорректные анонсы без соответствующей фильтрации», – уточнили в «Ростелекоме». О мерах, которые будут предприняты для недопущения подобных «глобальных» сбоев в будущем, в компании не сообщили.

«Ростелеком признал, что причина деградации работы их сети в несоблюдении их специалистами правил настройки BGP-фильтров», – комментирует ситуацию директор петербургского оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров. По словам эксперта, повторения таких сбоев более чем реальны.

«Повторения возможны всегда, когда кто-то отходит от исполнения регламентов. BGP-протокол требует настройки фильтров анонсов от других участников именно для того, чтобы не допускать того, что произошло. Как только находится кто-то, кто пренебрегает правилом, так часто находятся и «криворукие профи», которые умудряются проанонсировать через себя весь мир, и в итоге всё «падает», – уточнил независимый оператор связи.

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