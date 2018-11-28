«Нормально дубаснувший» стритрейсер ушел от уголовной ответственности за сбитую балерину Мариинки

Примирением сторон закончилось уголовное дело стритрейсера Ивана Ярочкина, под колесами автомобиля которого на Невском проспекте в Петербурге погибла балерина Мариинского театра. Решить вопрос помогли дальний родственник погибшей и четверть миллиона.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов города, признанный потерпевшим дальний родственник старейшей балерины Мариинского театра Ольги Искандеровой явился-таки на заседание в Куйбышевский районный суд 28 ноября. Там он подтвердил, что причиненный преступлением вред перед ним заглажен, претензий он к Ярочкину не имеет и не возражает против прекращения дела в связи с примирением сторон. Свобода от уголовной ответственности стоила стритрейсеру 250 тысяч рублей. Потерпевший пропустил два предыдущих заседания, не отвечал на звонки и сообщения.

Ярочкин сбил 74-летнюю Ольгу Искандерову вечером 18 июня этого года на «Тойоте Супра». Балерина переходила Невский проспект по пешеходному переходу, она не успела дойти по зеленому сигналу до тротуара несколько метров. Женщина стала жертвой гонок стритрейсеров, которые предложили друг другу «нормально дубаснуть». Наезд на балерину попал на видео.