«Метрострой»: Дефекты на зеленой линии метро не опасны для пассажиров

Замечания ГУП «Петербургский метрополитен» по поводу качества строительства станций метро «Новокрестовская» и «Беговая», открытых в мае 2018 года, устраняются в рамках гарантийных обязательств «Метростроя», говорится в заявлении компании, поступившем 28 ноября в редакцию «Фонтанки».

«Они не влияют на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта. Работы [по устранению дефектов] производятся преимущественно в ночное время. Это обычная практика, осуществляемая на любом объекте в процессе эксплуатации», — говорится в заявлении.

«Метрострой» также указывает, что объект был сдан в эксплуатацию и официально принят заказчиком, а Ростехнадзор подтвердил его соответствие проекту.

Во вторник, 27 ноября, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что за шесть месяцев эксплуатации «Новокрестовской» и «Беговой» было обнаружено «более тысячи дефектов». В частности, валы траволаторов на станции «Новокрестовская» оказались бракованными. По словам чиновника, исправлением дефектов до сих пор занимался «Петербургский метрополитен».

Общая стоимость строительства участка зеленой линии от станции «Приморская» до станции «Беговая» через «Новокрестовскую» составляет 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 млрд — деньги федерального бюджета. Контракт на строительно-монтажные работы стоил 30,9 млрд.