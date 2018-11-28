«Этот человек внёс громадный вклад в укрепление обороноспособности страны». Макаров прокомментировал жалобу муниципала на избиение вице-спикером

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал заявление муниципального чиновника МО «Академическое» о нападении на него якобы нетрезвого вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова.

«Это человек, который внёс громадный вклад в укрепление обороноспособности государства», – заявил Макаров журналистам на брифинге в Мариинском дворце 28 ноября. Но не уточнил, каким именно образом Дроздов сделал этот вклад. Спикер добавил, что обращений от якобы пострадавшего в городской парламент не поступало, поэтому комментировать нечего. По словам Макарова, сам Дроздов считает случившееся провокацией, так как в день происшествия его якобы не было в муниципалитете.

Напомним, что 23 ноября муниципальный чиновник Антон Свечин обратился в полицией с заявлением об избиении. Якобы на него в муниципалитете «Академическое» напал Анатолий Дроздов, ударив его головой в нос. Врачи зафиксировали у Свечина закрытый перелом.

Отметим, Анатолий Дроздов окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи и Военную академию связи им.С.М. Буденного, где преподавал с 1994 по 2001 годы. Как указано на сайте Законодательного собрания, Дроздов «более 28 лет жизни отдал службе в Вооруженных Силах СССР и РФ на различных должностях».