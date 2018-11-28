Задержанного за акцию на мосту Кадырова координатора петербургской «Весны» выпустили из полиции. На него составлен протокол

Координатора молодёжного движения «Весна» в Петербурге выпустили из 74-го отдела полиции в Красносельском районе днём 28 ноября. Валентину Хорошенину, по его словам, позволили ознакомиться с материалами дела. Молодой человек отметил, что в них есть кое-что интересное.

– Например, они [полицейские] вписали в группу акционистов человека, который, в принципе, в ней [акции] не участвовал и не присутствовал на месте в тот день. Это типичная ситуация: не смогли опознать одного человека на записях, записали другого, – рассказал Хорошенин «Фонтанке».

В отделении Валентина пытались допросить сотрудники Центра «Э». Координатор движения сообщил изданию, что стражи правопорядка требовали от него опознать людей на фото и рассказать об этапах организации публичной акции. Задержанный молодой человек сказал людям в форме, чтобы «они от него отстали, так как ничего не добьются». Это подействовало.

На Хорошенина оформили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Рассматривать дело будет комиссия по делам несовершеннолетних Адмиралтейского района, так как Валентину ещё нет восемнадцати – в день акции, 26 ноября, он отпраздновал своё семнадцатилетие.

Валентин Хорошенин – выпускник элитной Второй Санкт-Петербургской гимназии. Молодого человека и его друга Тимофея Макаренко летом лишили стипендии из-за участия в майской акции Навального. Классный руководитель объяснилась с юношами фразой: «Вы же сами всё понимаете».

Напомним, поводом для сегодняшнего задержания стал баннер «Принадлежит Ингушетии», который участники петербургского движения «Весна» вывесили на мосту Ахмата Кадырова. По их словам, они «отдали» мост республике взамен территорий, которые глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров «отписал» Чечне.